Friedhof in Sechshelden von Wildschweinen umgegraben

Regelrecht umgegraben haben Wildschweine dieser Tage den oberen Bereich des Friedhofs in Sechshelden. Mitarbeiter des städtischen Bauhofs prüfen, ob es Löcher im Zaun gibt. Allerdings sei auch bekannt, dass die Schweine sich regelrecht unter dem Zaun hindurchgraben, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus. Die Verwaltung appelliert dennoch an alle Besucher, beim Verlassen des Friedhofs konsequent die Tore zu schließen. Der Magistrat habe das Thema auch mit den Jagdpächtern besprochen, die versprochen hätten, weiter vermehrt Wildschweine zu schießen. Die Stadt Haiger rät Grundstücksbesitzern, im Kampf gegen die Sauen Weidezaungeräte einzusetzen. Ein Ausgleich der Schäden durch den Jagdpächter sei nicht möglich, da es sich um "befriedete Bezirke" handelt, in denen keine Jagd ausgeübt werden darf. Foto: Ralf Triesch/Stadt Haiger