Für sie gehört immer Musik an die Grundschule

Geht in den Ruhestand: Dorothea Buchner, die bisherige Leiterin der Grundschule in Dilbrecht. Foto: Grundschule Dillbrecht

Haiger-Dillbrecht (red). Nach 34 Jahren verlässt Dorothea Buchner die Dillbrechter Grundschule, an der sie zunächst Lehrerin und seit 2008 Schulleiterin war. Corona-bedingt gab es eine kleine, aber herzliche Abschiedsfeier in der engeren Schulfamilie.

Vertreter der Elternschaft und des Fördervereins überbrachten dabei Grüße. Matthias Fink vom Staatlichen Schulamt war gekommen, um die langjährige Rektorin aus dem Dienst zu verabschieden.

In einem von Dias untermalten Rückblick stellte Dorothea Buchner wesentliche Stationen ihrer Arbeit vor und verband damit ihren Dank an das Kollegium und an alle anderen im schulischen Umfeld.

In Haiger geboren, studierte Buchner Grundschullehramt in Gießen und absolvierte ihr Referendariat in Allendorf. Wegen eines Einstellungsstopps in Hessen machte sie eine Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau und arbeitete im elterlichen Schuhgeschäft.

Danach unterrichtete sie in Münchhausen im Kreis Marburg-Biedenkopf, bevor sie im Sommer 1986 an die Mittelpunktgrundschule Dillbrecht kam. Als deren Rektor Peter Blumentritt in den Ruhestand ging, übernahm sie 2007 kommissarisch, 2008 dann auch offiziell die Schulleitung.

Bewährte Fundamente erhalten, Neues gestalten

Um in Kontakt mit den Schülern zu bleiben, übernahm sie stets auch eine Klassenleitung. Ihr Wirken war geprägt vom Schulmotto: "Bewährte Fundamente erhalten und in einem guten Miteinander Neues erkunden, erfahren und gestalten."

Für Buchner lag es nahe, die an der Dillbrechter Schule schon lange vorhandenen musikalischen Aktivitäten in einen offiziellen Rahmen zu bringen. Im Team entwickelte sie ein musikalisches Profil, das im Schuljahr 2008/2009 mit dem Zertifikat "Musikalische Grundschule- MUGS" durch das hessische Kultusministerium bestätigt wurde.

So durfte Musik auch zum Abschied nicht fehlen: Die verkleinerte Lehrerband spielte auf Buchners Wunsch "Circle of Life" aus dem Film "Der König der Löwen" und den Frank-Sinatra-Evergreen "My Way". Zudem versammelten sich große Teile der Schulgemeinde auf dem Hof, sangen ein zum Anlass umgedichtetes Lied und überreichten Geschenke.

Die Nachfolge ist nach Angaben der Schule noch nicht geklärt. Zunächst gibt es eine Übergangslösung: Janina Zeisbrich arbeitet weiter als Konrektorin. Zudem hat das Schulamt Andreas Kretz, den Leiter der Grundschule in Langenaubach, beauftragt, die Dillbrechter Schule für eine begrenzte Zeit zusätzlich zu führen.