FWG Haiger ist gegen zusätzliche Großprojekte

Ein mögliches ISEK-Projekt: der Karl-Löber-Platz. Seine Umgestaltung muss nach Auffassung der FWG warten, bis wichtigere Vorhaben in Haiger realisiert sind. Foto: FWG Haiger

HAIGER - In Haiger befinden sich einige größere Projekte in der Warteschleife. Grund ist die inzwischen verworfene Ausrichtung des Hessentags. Die FWG-Fraktion lehnt es daher ab, weitere Vorhaben wie die Umgestaltung der Mühlenstraße und des Karl-Löber-Platzes auf die Tagesordnung zu setzen. Dies war jedoch auf Antrag der CDU beschlossen worden. Das führe möglicherweise zu einer weiteren Verzögerung der wichtigeren Bauvorhaben, erklärte Fraktionsvorsitzender Rainer Binde in einer Pressemitteilung.

Aus gutem Grund hätten die Stadtverordneten inzwischen beschlossen, dass die Stadthalle in ihrem Bestand saniert werden solle und dass das Feuerwehrgerätehaus für die Kernstadtfeuerwehr und der Kindergarten in Sechshelden an neuen Standorten gebaut werden. Auch die Detailplanung für die neue klimafreundliche Kläranlage stehe ganz oben auf der Prioritätenliste, ebenso wie die Sanierung vieler städtischer Straßen.

Fehlenden Kindespielplatz zeitnah realisieren

Auch den Hauptbahnhof hält die FWG-Haiger, so Fraktionsvorsitzender Binde, für ein zentrales Projekt. Stichworte seien ein behindertengerechter Zugang zu den Gleisen, die Einrichtung eines Park&Ride-Platzes und ein Busbahnhof.

Die Ausweisung von Flächen für bauwillige Bürger werde die Verwaltung in den nächsten Monaten ebenso beschäftigen wie die klimagerechte Ausstattung städtischer Gebäude und die Pflege des Waldwegenetzes.

Eine "Verzettelung" durch die Planung weiterer umfangreicher Vorhaben mache keinen Sinn, betont Rainer Binde. Zumal bei einer Umgestaltung der Mühlenstraße und des "Karsli-Geländes" für die FWG noch erheblicher Diskussionsbedarf bestehe. Das schließe aber nicht aus, dass kleinere Projekte, wie der seit Jahren fehlende Kinderspielplatz in der Innenstadt, zeitnah realisiert werden könnten.