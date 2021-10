FWG Haiger setzt wichtige Ziele um

Was wird aus der Stadthalle? Die Freien Wähler in Haiger sprechen sich für eine Sanierung aus. Das sei nachhaltig billiger als ein Neubau. Archivfoto: Christoph Weber

HAIGER - Auf eine anstrengende und oft konfliktreiche kommunalpolitische Arbeit, die aber auch "einige wichtige Erfolge" beschert habe, hat die FWG Haiger in ihrer Jahreshauptversammlung zurückgeblickt.

Als wichtigsten Erfolg bezeichnete Vorsitzender Rainer Binde das Abschneiden bei der Kommunalwahl am 14. März. "Nachdem wir uns vor fünf Jahren schon von sechs auf acht Sitze verbessern konnten, gaben uns diesmal so viele Wähler ihr Vertrauen, dass wir sogar drei Sitze dazu gewinnen konnten und damit nun die zweitstärkste Fraktion hinter der CDU stellen, die der Wähler von 17 auf 13 Mandate reduzierte," freute sich der FWG-Chef.

Erfolgreich gewesen seien auch die Bemühungen der FWG, für einen zukunftsträchtigen, energiesparenden Neubau der Kläranlage zu sorgen. Obwohl sich eine knappe Mehrheit der Stadtverordneten für die veraltete, weniger umweltfreundliche Variante entschieden hatte, habe das Hessische Umweltministerium auf Bitte der Freien Wähler festgestellt, dass die gewählte Variante nicht den aktuellen Umweltrichtlinien entspricht. Daher müsse die Stadt Haiger nun eine umweltfreundlichere Kläranlage mit Faulturm zur Energierückgewinnung bauen.

Als weiteren Schwerpunkt nannte Binde die Abschaffung der Beiträge, die bisher bei der Erneuerung von Straßen fällig wurden. Nachdem sich die FWG-Haiger einige Jahre lang vergeblich darum bemüht habe, sei es ihr nach der Wahl mit Unterstützung der SPD und der FDP gelungen, diese Beiträge, die viele Eigenheimbesitzer mit bis zu fünfstelligen Beträgen belasteten, abzuschaffen. Erfreulich sei auch die Tatsache, dass die von der FWG-Fraktion initiierte Waldbestattung nun möglich sei.

Kosten für Hessentag müssen im Rahmen bleiben

Am Herzen liegt den Freien Wählern die Sanierung der Stadthalle. Hier warte man immer noch auf das Ergebnis der Ausschreibung, das der Bürgermeister für den nächsten Sitzungsblock zugesagt habe. Auch nach der Besichtigung der Stadthalle, die den FWG-Parlamentariern gezeigt habe, dass das Bauamt in den vergangenen beiden Jahrzehnten seine Hausaufgaben nicht gemacht habe, nämlich entstandene Mängel in und an dem Bauwerk zeitnah zu beseitigen, "sind wir weiterhin der Ansicht, dass die Bausubstanz der Stadthalle gut ist und ein Neubau in dieser Größe deutlich teurer würde als eine Sanierung des bestehenden Gebäudes," betonte Binde.

Binde bedauerte, dass er und seine Mitstreiter keinen Erfolg hatten mit ihren Bemühungen, die Nutzung des ursprünglichen Sportgeländes auf dem "Haarwasen" für alle Haigerer Vereine zu erhalten. "Durch den unserer Ansicht nach ungerechtfertigten Abriss des alten Sportheims wurde es anderen Haigerer Fußballvereinen unmöglich gemacht, dort weiter Fußball zu spielen," klagte der FWG-Vorsitzende.

Sorge bereite den Freien Wählern die Entwicklung der Kosten für den Hessentag. Hier müsse jede Einsparmöglichkeit genutzt werden, um das von den Stadtverordneten genehmigte Defizit nicht zu überschreiten. Daher erwarte man regelmäßige, aussagekräftige Informationen seitens der Stadtverwaltung über die Planungsfortschritte und die Kostenentwicklung.

Verstärkt widmen wollen sich die Freien Wähler in den kommenden Jahren der Schaffung von genügend bezahlbarem Wohnraum.