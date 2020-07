Geburtstagsständchen der "Öli Müller Blues Band"

Eintrittskarten sind im Vorverkauf für 12 Euro bei Fisch-Goll in Haiger, bei der Bäckerei Paul und der Pizzeria Scorpione in Langenaubach sowie über den SSV-Vorstand erhältlich. An der Abendkasse kosten Tickets dann 15 EuroEinlass am Samstag ist ab 19 Uhr.