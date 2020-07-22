Geburtstagsständchen der "Öli Müller Blues Band"

Konzert zum runden Geburtstag: Michael "Öli" Müller (M.) gastiert am Samstag im Rahmen der 100-Jahr-Feier des SSV Langenaubach mit seiner Band an der Langenaubacher Blockhütte. Auf den Auftritt freuen sich auch schon die beiden SSV'ler Ulli Heinz (l.) und Michael Wagner. Foto: Wolfgang Haupt
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KARTEN
Eintrittskarten sind im
Vorverkauf für 12 Euro bei Fisch-Goll in Haiger, bei der Bäckerei Paul und der Pizzeria Scorpione in Langenaubach sowie über den SSV-Vorstand erhältlich. An der Abendkasse kosten Tickets dann 15 EuroEinlass am Samstag ist ab 19 Uhr.
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