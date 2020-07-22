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Mittwoch, 22.07.2020 - 05:45
2 min

Geburtstagsständchen der "Öli Müller Blues Band"

Für das Konzert an der Langenaubacher Blockhütte gibt es 150 Karten. Die übrigen Feiern zum Jubiläum "100 Jahre SSV Langenaubach" gehen erst im kommenden Jahr über die Bühne.

Konzert zum runden Geburtstag: Michael "Öli" Müller (M.) gastiert am Samstag im Rahmen der 100-Jahr-Feier des SSV Langenaubach mit seiner Band an der Langenaubacher Blockhütte. Auf den Auftritt freuen sich auch schon die beiden SSV'ler Ulli Heinz (l.) und Michael Wagner. Foto: Wolfgang Haupt

Konzert zum runden Geburtstag: Michael "Öli" Müller (M.) gastiert am Samstag im Rahmen der 100-Jahr-Feier des SSV Langenaubach mit seiner Band an der Langenaubacher Blockhütte. Auf den Auftritt freuen sich auch schon die beiden SSV'ler Ulli Heinz (l.) und Michael Wagner. Foto: Wolfgang Haupt

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KARTEN

Eintrittskarten sind im Vorverkauf für 12 Euro bei Fisch-Goll in Haiger, bei der Bäckerei Paul und der Pizzeria Scorpione in Langenaubach sowie über den SSV-Vorstand erhältlich. An der Abendkasse kosten Tickets dann 15 EuroEinlass am Samstag ist ab 19 Uhr.

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Haiger Ort Hessen Lahn-dill-kreis Haiger,-stadt Langenaubach Region Ticker Ticker-mh
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