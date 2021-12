Gemeinschaft auf dem Weihnachtsmarkt

Jetzt teilen:

Endlich 'mal wieder Dorfgemeinschaft erleben - das war am Samstag auf dem Haigerseelbacher Weihnachtsmarkt häufig zu hören. Der guten Stimmung konnte weder die 2G-Regel noch das nasskalte Wetter etwas anhaben. Sebastian Schmidt und Partnerin Lara Färber hatten sich Mitstreiter gesucht. So gab es alles, was zu einer solchen Veranstaltung dazugehört: heißen Glühwein und Kaffee, leckere Waffeln und selbst gemachtes Gebäck, Holzbasteleien und eine Wurstbraterei. Der Glühweinstand vom Tennisverein war ebenso stark frequentiert wie das Stehcafé von Kaffeeschreiner und die Imbisssstation des VDL. Dazwischen gab es einige Stände von Christen aus der örtlichen Evangelisch freikirchlichen Gemeinde, die frische Waffeln auf dem offenen Feuer zubereiteten, kleine Geschenke feilboten oder festlich verpacktes Weihnachtsgebäck im Angebot hatten. Während draußen die Erwachsenen die Gelegenheit zum Plausch nutzten, bastelten im Dreschschuppen Kinder große Faltsterne. Der Erlös soll wahrscheinlich an die Flutopfer im Ahrtal gehen. Foto: Walter Lutz