Gestürzt, abgehauen und dann doch erwischt

Im Graben gelandet: Dieses Motorrad blieb nach einem Unfall in der Nacht zum Samstag bei Offdilln zurück.

Haiger-Offdilln (red). Ein unter Alkoholeinfluss stehenden Motorradfahrer ist in der Nacht zum Samstag bei Offdilln verunglückt. Nach dem Sturz ließ er seine Maschine zurück und suchte sein Heil in der Flucht. Die Polizei schnappte ihn dennoch.

Gegen 0.15 Uhr war der 51-Jährige in Richtung Weidelbach unterwegs gewesen, als sein Zweirad auf den Seitenstreifen geriet. Er verlor die Kontrolle und landete mit der Maschine im Straßengraben. Mit Schürfwunden und einem lädierten Knie machte er sich auf und davon. Ein Verkehrsteilnehmer entdeckte das Motorrad und informierte die Dillenburger Polizei. An der Halteranschrift trafen zwei Beamte den Biker an. Da er eine Alkoholfahne hatte, ließen sie ihn in ein Testgerät pusten, das einen Wert knapp über ein Promille anzeigte.

Es folgten eine Blutentnahme auf der Wache und das Sicherstellen seines Führerscheins. Ihn erwarten Strafen wegen Verkehrsgefährdung und Unfallflucht.