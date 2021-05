Gottesdienst in der Allendorfer Friedhofskapelle

Vorerst keine Gottesdienste in Allendorfs Kirche: Weil die Vorbereitungen für den Um- und Anbau des neuen Kirchenzentrums laufen, weicht die evangelische Kirchengemeinde in die Friedhofskapelle aus. Archivfoto: Frank Rademacher

HAIGER-ALLENDORF - Die evangelische Kirchengemeinde Allendorf/Haigerseelbach hält ab Sonntag, 30. Mai, wieder Präsenzgottesdienste ab. "Beim Open-Air-Gottesdienst auf dem SSV-Sportplatz an Himmelfahrt haben wir erlebt, wie sehr sich die Menschen nach einem Jahr Fernseh-, Zoom- und YouTube-Angeboten nach Präsenzgottesdiensten sehnen", sagt Pfarrer Michael Böckner.

Neu ist für die Allendorfer Christen der Ort dafür: "Weil wir das Kirchengebäude bereits vorbereiten für den Umbau und Anbau des neuen Kirchenzentrums, wollen wir in der Bauphase die Gottesdienste in der Allendorfer Friedhofskapelle feiern", so Böckner.

Der Gottesdienst in Allendorf beginnt um 9.30 Uhr. In Haigerseelbach treffen sich die Christen um 10.45 Uhr in der Kirche in der Tränkestraße zum Gottesdienst.

Anmeldungen unter Telefon 0 27 73-51 15 oder per Mail an michael.boeckner2@ekhn.de sind erforderlich.