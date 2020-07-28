Dienstag,
28.07.2020 - 16:24
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Gregor Fuchs führt nun Haigerer Verein "lebensWERT"
Acht Jahre nach der Gründung scheidet Horst Weiss aus der Führungsriege aus.
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