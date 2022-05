Großeinsatz: Brand in Haigerer Baumarkt

Im Obi-Markt in Haiger ist am Mittwochmorgen ein Feuer ausgebrochen. Foto: Christoph Weber

HAIGER - Aus bislang ungeklärter Ursache ist es am Mittwochmorgen zu einem Brand im Obi-Markt in Haiger gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge brach das Feuer in der Haushaltswarenabteilung aus. Der Markt wurde evakuiert.

Der Brand ist unter Kontrolle. Vor Ort sind derzeit die Feuerwehren aus der Kernstadt und Sechshelden unter Leitung des stellvertretenden Stadtbrandinspektors Leo Dilauro.

Wir berichten weiter.