Haiger 2022: Ein Hessentag auf "Sparflamme"

Der Hessentag 2022 in Haiger soll nach einem neuen Konzept ohne eine Veranstaltungsarena auf dem Rasenplatz des "Haarwasens" stattfinden. Für die Herrichtung des Stadions waren die Verantwortlichen bisher von Kosten in Höhe von rund einer Million Euro ausgegangen. Foto: Christoph Weber

Den Bereich des Rudolf-Loh-Kreisels an der Bundesstraße B 277 hätten nach der ursprünglichen Planung viele Besucher nutzen müssen, um vom Hauptparkplatz am Kratzenberg und vom Veranstaltungsbereich am Haigerbach in die Haigerer Innenstadt zu kommen. Eine dafür angedachte Vollsperrung der B 277 wurde jedoch inzwischen behördlicherseits abgelehnt. Foto: Christoph Weber