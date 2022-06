Haiger ehrt seine erfolgreichsten Sportler

Altstadtlauf in Haiger: Die Stadt will die erfolgreichen Teilnehmer nicht nur dieser Veranstaltung ehren. Foto: Ralf Triesch/Stadt Haiger

Jetzt teilen:

HAIGER - Die Stadt Haiger will wieder ihre erfolgreichsten Sportler ehren. Nach Angaben von Bürgermeister Mario Schramm (parteilos) können sie bis zum 30. Juni benannt werden. Im Ausschuss "Jugend, Sport, Soziales und Kultur" werde eine Kommission über die Sportler des Jahres entscheiden.

Geehrt werden jeweils drei erwachsene und drei jugendliche Sportlerinnen sowie jeweils drei erwachsene und drei jugendliche Sportler. Gewürdigt werden diese Leistungen: Hessische Meisterschaften Platz eins bis drei, Deutsche Meisterschaften Platz eins bis zehn, internationale Meisterschaften Platz eines bis 15. Anerkannt werden nur solche Wettbewerbe, die durch einen offiziellen, nationalen oder internationalen Sportfachverband ausgeschrieben wurden. Die Ausgezeichneten müssen in Haiger wohnen oder einem Haigerer Verein angehören. Geehrt wird außerdem in jedem Jahr ein Verein, der durch besondere Leistungen oder Verdienste, zum Beispiel im Bereich der Jugendarbeit, herausragt.

Vorschlagsberechtigt sind alle Haigerer Bürger. Die Meldungen sollten bis Donnerstag, 30. Juni, vorliegen per E-Mail an robin.simig@haiger.de, Telefon 0 27 73/81 11 51, oder per Brief an die Stadt Haiger, Kulturamt, Marktplatz 7, 35708 Haiger.