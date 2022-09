Haiger: Haufenweise Müll illegal entsorgt

Wer hat diesen Müll illegalerweise abgeladen? Die Stadt Haiger bittet um Hinweise. Foto: R. Triesch/Stadt Haiger

HAIGER - Unbekannte haben dieser Tage haufenweise Müll am Rand der Haigerer Industriestraße hinterlassen. Vom Altglascontainer in Richtung der Firma "Baustoff Engel" wurden auf fast 100 Metern Länge jede Menge Müllsäcke unrechtmäßig entsorgt, teilte die Stadtverwaltung mit.

Täglich seien Mitarbeiter des Bauhofs in Haiger und den Stadtteilen unterwegs, um illegal entsorgten Müll einzusammeln und abzutransportieren. "Das ist wirklich eine Schweinerei", stellte Bauhofleiter Daniel Beeck fest. "Es gibt genügend Möglichkeiten, Müll legal zu entsorgen. Diese illegalen Aktionen bezahlen wir alle mit unseren Steuern", so Beeck weiter. Die Stadt will Umweltsünden dieser Art ahnden und sucht nun Zeugen, die den "Entsorger" beobachtet haben.

Wer verdächtige Beobachtungen in der Industriestraße oder an einem anderen Ort gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02773-81111 mit dem Haigerer Ordnungsamt in Verbindung zu setzen.