"Haiger hilft" mit Musik

Gut gefüllt war der Haigerer Marktplatz bei dem Benefizkonzert "Haiger hilft" für die Flutopfer an der Ahr. Foto: Siegfried Gerdau

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HAIGER - Endlich mal wieder ein Konzert auf dem Marktplatz. Den Akteuren des Haigerer Musikvereins "Nassau-Oranien" war die Freude anzumerken. Am Samstag konnten sie viele Besucher vor dem Rathaus begrüßen. Sie alle waren gekommen, um Musik zu hören und um für die Flutopfer an der Ahr zu spenden. Motto: "Haiger hilft".

Die Bewirtung der Gäste hatte der Verein gemeinsam mit Meik Schönau vom "Senfatelier" übernommen. Auch die Schützengesellschaft, der Feuerwehrverein sowie die Stadt Haiger unterstützten die Musiker. Für viele Haigerer bot die Veranstaltung die Gelegenheit, das heimische Sofa mit der Bierzeltgarnitur zu tauschen.

Ursprünglich war neben den Schalmeien-Bläsern auch ein Auftritt von "Sing & Act" geplant. Davon habe man aber Abstand genommen, weil Corona bedingt die viel zu wenigen Probestunden in der Vergangenheit dem eigenen Anspruch an den perfekten Chorgesang nicht gerecht worden wären, sagte Vereinsmitglied Carsten Geiß-Preuschoff. Nach dem Auftritt von "Country-Andy" Andreas Held bliesen die Aktiven von "Nassau-Oranien" unter der Leitung von Isabell Kasteleiner den Gästen den Marsch. "Zerzaust" mit Selina Bärwald und Christoph Stoll, erfreuten ebenso wie "JaNea" (Janea Keiner und Jan Rödiger) die Marktplatzbesucher. Über das Wetter konnte man nicht meckern, und so kam die gesamte Veranstaltung bei allen Beteiligten gut an. Der Erlös aus dem Verkauf von Essen und Trinken soll komplett an drei Ahr-Gemeinden und einen befreundeten Musikverein gehen, dessen Instrumente durch das Hochwasser unbrauchbar geworden waren.