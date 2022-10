Haiger investiert 555.000 Euro in Straßen

In der Oranienstraße in Rodenbach sollen die Risse beseitigt werden, über die aktuell auch die unteren Straßenschichten in Mitleidenschaft gezogen werden. Foto: Christoph Weber

HAIGER - Der Magistrat der Stadt Haiger hat kürzlich diverse Straßenbauprojekte für insgesamt 555.000 Euro auf den Weg gebracht. Wie Bürgermeister Mario Schramm (parteilos) berichtete, wurde unter anderem die grundhafte Sanierung einer Teilstrecke der Straße "Sensengraben" in Fellerdilln sowie die Erneuerung der Kanal- und Wasserleitung beschlossen. Über diese Maßnahme war schon berichtet worden.

Der Baubereich erstreckt sich von der Einmündung in die Dillbrechter Straße (Landesstraße 3442) bis zur Heidebruchstraße. Die Kosten betragen rund 210.000 Euro. Der Kanal- und Straßenbau ist im Rahmen der haushaltsrechtlichen Budgetregelung abgedeckt. Die Finanzierung der Wasserleitung erfolgt im Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2022. In mehreren Stadtteilen stehen außerdem Fahrbahn-Deckensanierungen auf dem Programm. Dabei wird lediglich die Oberfläche erneuert. Die Asphaltdeckschichten weisen starke Rissbildungen auf.

Bauarbeiten sollen

in Kürze beginnen

Durch die Grunderneuerung sollen Schäden an den darunter liegenden Straßenschichten vermieden werden. Im Zuge des Nachtragshaushalts 2022 waren mehrere solcher Maßnahmen im Umfang von 500.000 Euro finanziert worden. Die jetzt vergebenen Projekte kosten insgesamt rund 345.000 Euro. Die Bauarbeiten beginnen in Kürze und werden nach Angaben der beteiligten Firmen alle noch in diesem Jahr abgeschlossen.

In der Haigerer Industriestraße wird eine Teilstrecke Richtung Hachelbach saniert. In Allendorf betrifft es den Weißdornweg sowie den Verbindungsweg Kaiserstraße Richtung "Hinter der Heeg". "Beim Dalborn" in Haigerseelbach wird von der Kreisstraße in Richtung Kindergarten gearbeitet. Dazu gehört auch der Parkplatz. In Rodenbach geht es den Rissen in der Oranienstraße an den Kragen. In Fellerdilln wird "Vor der Wetterau" zwischen Haigerer Straße und Dellstraße in diesem Jahr noch eine zweite Baustelle eingerichtet.