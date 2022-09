"Haiger live" füllt an sechs Freitagen den Marktplatz

Die Siegener Rockband "UnArt" trat nach dem eigentlichen Gastspiel am 22. August zum Abschluss in kleinerer Besetzung beim Nachholtermin am 9. September für die abgesagte Auftaktveranstaltung ein zweites Mal auf. Archivfoto: Helmut Blecher

HAIGER - Nach der coronabedingten Pause ist der Haigerer Marktplatz in diesem Jahr wieder gefragter Anlaufpunkt von Musikfans gewesen. Entsprechend ziehen die Agentur "klar.events", verantwortlich für "Freitags live in Haiger", sowie Haigers Kulturamtsleiter Andreas Rompf eine positive Bilanz der sommerlichen Veranstaltungen.

Dabei fing "Haiger live" nicht gut an, denn der Auftakt mit "Bigfoot" musste witterungsbedingt abgesagt werden. Dies spricht Lena Buchen von der Siegener Eventagentur auch an: "Unterm Strich waren alle 'Haiger Live' Termine äußerst positiv, nicht nur das Wetter, sondern auch die Besucherzahlen haben bestens mitgespielt. Leider mussten wir den ersten Termin der Veranstaltungsreihe aufgrund der damaligen Wettervorhersage verschieben. Diesen konnten wir wie auch angekündigt wiederholen, was ebenfalls positiv angenommen worden ist."

Buchen geht auch auf den Auftritt von Purple Schulz am 2. September ein, bei dem die Verantwortlichkeit beim RSO Reisebüro in Haiger und hier bei Carsten Seelmeyer lag. Der Kölner kam in den sozialen Medien nicht gut weg, auch weil er mehr Aufmerksamkeit für seine Person einforderte.

Anspruchsvolle Unterhaltung am Sonntag geboten

"Da ein solcher Auftritt üblicherweise nicht in das Konzept von 'Haiger Live' passt, gehen wir davon aus, dass es in Zukunft keine Doppelkonzerte in dieser Art geben wird", spricht Lena Buchen auch für den Agenturgeschäftsführer Jan Klappert. Neben der Stadt loben die Event-Experten auch die Gastronomen und Anwohner des Haigerer Marktplatzes, "ohne die eine solche Veranstaltung nicht durchführbar wäre". Für das kommende Jahr hat "klar-events" zwischen dem 14. Juli und dem 18. August an sechs aufeinanderfolgenden Freitagen wieder "Haiger live" geplant.

Zu "Sommer in der Stadt" sagte Andreas Rompf: "Wir haben gar nicht den Anspruch, auch sonntagnachmittags den Marktplatz zu füllen", sagte er. "Wir wollen den Menschen ein paar Stunden lang schöne und anspruchsvolle Unterhaltung bieten, die sie in gemütlicher Atmosphäre genießen können. Das Konzert von Jennifer Simpson und Bernd Paul entsprach voll diesem Anspruch", blickte Rompf auf die Auftaktveranstaltung zurück. Ähnliche Resonanz habe man auch von anderen Besuchern zurückbekommen. Viele hätten es genossen, einen Anlaufpunkt am Sonntagnachmittag zu haben, sich mit anderen zu treffen, dazu etwas zu trinken, eine Waffel, Kuchen oder ein Eis zu essen und gute Musik zu hören. Der Kulturamtsleiter blickt schon mal in Richtung 2023: "Eine Fortsetzung des 'Sommers in der Stadt' im kommenden Jahr ist sehr gut möglich."

Erwähnenswert sei aber auch das Open-Air-Theaterstück "Julia und Romeo" des Siegener Bruchwerktheaters am 22. Juli auf dem Marktplatz gewesen: "Jung, zeitgemäß und überraschend war der gelungene Auftritt der Schauspielgruppe." Rompf weiter: "Für den Sommer 2023 planen wir mit dem Theater schon das neue Stück "Der Drache".