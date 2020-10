Haiger: Lkw fährt sich im Baustellenbereich fest

Ein Lkw hat sich in einer Baustelle zwischen Dillbrecht und Offdilln festgefahren. Foto: Jörg Fritsch

HAIGER - Nicht mehr vor oder zurück ist ein Lkw am Dienstagabend in einer Baustelle auf der L3442 zwischen den Haigerer Stadtteilen Dillbrecht und Offdilln gekommen. "Der Fahrer eines 15-Tonners wollte in der Baustelle wenden und hat sich dabei im unbefestigten Seitenbereich festgefahren", teilte die Polizei Dillenburg auf Nachfrage mit.

Derzeit seien die Beamten noch vor Ort, um die Straße während der Bergung des Lkws zu sichern.

Wann die Straße wieder frei sein wird, darüber konnten die Ordnungshüter Stand 22.20 Uhr noch keine Angaben machen.

Weitere Informationen folgen.