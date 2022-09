6 min

Haiger: ÖPNV lässt am Wochenende stark zu wünschen übrig

Der Öffentliche Personennahverkehr in der flächengrößten Kommune des Kreises ist abends und am Wochenende nur noch auf Schienen in Bewegung. Wann fahren welche Bus- und Zuglinien?

Von Christoph Weber Redakteur Dillenburg