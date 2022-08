Haiger soll mit "Kompass" sicherer werden

Polizei und Stadt Haiger - hier das Rathaus - stellen gemeinsam die Sicherheitsinitiative "Kompass" vor. Archivfoto: Ralf Triesch/Stadt Haiger

HAIGER - Die Sicherheit in Haiger zu verbessern, das ist das Ziel des Projekts "Kompass", für das der mittelhessische Polizeipräsident Bernd Paul und Bürgermeister Mario Schramm (parteilos) den Startschuss gegeben haben. Erste Aktionen sind bereits angelaufen. Das hat die Stadt Haiger mitgeteilt.

Am 8. September (Donnerstag) findet in der Mehrzweckhalle in Allendorf die erste Haigerer Sicherheitskonferenz statt, an der sich die Polizei, Behörden, Vereine, Schulen, Kindergärten und Organisationen beteiligen. Dazu gibt es auch einen Fragebogen, der ab 10. September auf der Internetseite www.haiger.de hinterlegt ist.

Darin geht es zum Beispiel um die aus Sicht der Bürger dringlichsten Sicherheitsprobleme in Haiger. Außerdem wird gefragt, ob es Orte gibt, an denen sich die Bürger unsicher fühlen - und wenn ja, wo sich diese befinden.

Der Magistrat und die Stadtverordneten hatten sich für die Teilnahme an dem Programm ausgesprochen. Polizeipräsident Bernd Paul erklärte, "Kompass" verfolge das Ziel, dass Kommune, Polizei und Bürger sich gemeinsam dafür einsetzen, "die bereits gute Sicherheitslage noch zu verbessern". Haiger ist die 27. Kommune in Mittelhessen, die vierte im Lahn-Dill-Kreis und die erste im ehemaligen Dillkreis, die nun dabei ist.

Die Abkürzung "Kompass" steht für "Kommunalprogramm Sicherheitssiegel" und ist eine Plattform zur Kommunikation, in der Sicherheitsexperten mit Bürgern zusammenkommen und versuchen, diese mit in die Verantwortung zu nehmen. Die Organisatoren wollen Bürger aus Schulen, Kirchen, Vereinen oder Hilfsorganisationen für eine Mitarbeit gewinnen.

"Statistisch betrachtet, ist das Risiko, Opfer einer Straftat zur werden, in Haiger sehr gering", berichtete Paul. Die Aufklärungsquote habe im vergangenen Jahr in Hessen bei 65,6 Prozent gelegen, in Mittelhessen bei 68,8 und in Haiger bei 69,3 Prozent.