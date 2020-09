Haiger strickend und häkelnd verschönern

Auf Haigers Marktplatz sollen weitere Linden umhäkelt werden. Foto: Lea Siebelist/Stadt Haiger

HAIGER (red). Am Marktplatz in Haiger ist eine Linde im bunten Strick-Häkel-Gewand zu bestaunen. Unter dem Motto "Raus aus dem grauen Corona-Alltag" hat der Fachdienst Öffentlichkeitsarbeit der Stadtverwaltung ein Verschönerungsprojekt gestartet.

Als Nächstes sollen auch die übrigen Linden zu beiden Seiten des Marktplatzes an die Reihe kommen. Sie haben einen Stammumfang zwischen 60 und 80 Zentimetern. So lang sollte also ein Stoffrechteck sein, das dort angebracht werden soll.

Wer mitmachen möchte, kann seine kreativen Stoffstücke und/oder -figuren zusammen mit seiner Adresse an den Fachdienst Öffentlichkeitsarbeit, Lea Siebelist, Marktplatz 7, 35708 Haiger senden oder in den Briefkasten am Rathaus einwerfen. Fragen zu der Aktion beantwortet Siebelist, Telefon 0 27 73-81 11 52, E-Mail lea.siebelist@haiger.de.