Haiger überlässt seinen Wald nicht sich selbst

Gängiges Bild in den heimischen Wäldern: am Wegesrand Stämme gefällter Fichten, gepaart mit durch den Abtransport von Holz durch schwere Fahrzeuge beschädigte Wege. Für die Wiederaufforstung wird auch die Stadt Haiger in den nächsten Jahrzehnten sehr viel Geld aufbringen müssen. Foto: Christoph Weber