Haiger verschärft Corona-Regeln

Die Stadt Haiger verschärft die Corona-Regeln. Für politische Gremien gilt die 3 G-Regel.

HAIGER - Mit einigen Maßnahmen begegnet die Stadt Haiger den steigenden Coronazahlen. So werden die Dorfgemeinschaftshäuser ab dem 6. Dezember nicht mehr vermietet. Ausgenommen davon sind politische Veranstaltungen, Gottesdienste oder eventuelle Gerichtsverhandlungen, für die eine größere Räumlichkeit benötigt wird.

Ältestenrat einigt

sich auf neue Regeln

Darüber hinaus hat sich der erweiterte Ältestenrat der Stadt getroffen und Regeln für die politischen Sitzungen aufgestellt. Für Mandatsträger sowie Zuschauer und Verwaltungsmitarbeiter gilt die 3G-Regel, wobei ein zertifizierter Testnachweis nicht älter als 24 Stunden als sein darf. Während der gesamten Sitzung ist eine FFP2-Maske zu tragen. Zudem sei es wünschenswert, wenn sich auch die geimpften und genesenen Teilnehmer der Gremiensitzungen vorher einem Selbsttest unterziehen würden.

Zudem appelliert der Ältestenrat an die Fraktionen, möglichst auf Anträge und Anfragen für die Stadtverordnetenversammlung am 15. Dezember zu verzichten und so die Sitzungsdauer zu reduzieren.