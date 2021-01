Haiger verschiebt politische Beratungen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HAIGER - Die Ansichten darüber, ob es in Haiger aktuell wichtige Dinge gibt, die von der Lokalpolitik entschieden werden müssen, gehen auseinander. "Wir haben nichts auf der Agenda", sagt Haigers Bürgermeister Mario Schramm, der deshalb in Absprache mit dem Stadtverordnetenvorsteher Bernd Seipel (CDU) den für Januar geplanten ersten Sitzungsblock in den Oktober verschoben hat.

Das sehen die Freien Wähler indes ganz anders: "Corona darf nicht als Argument dienen, demokratische Entscheidungsprozesse auszuhebeln", heißt es in einer Presseerklärung der FWG. Man habe zwar Verständnis dafür, dass der noch vor den Kommunalwahlen terminierte Sitzungsblock wegen der Epidemie auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werde, "dass der Magistrat aber drei Monate schalten und walten kann, wie er will, findet nicht die Zustimmung der Freien Wähler. Zu viele wichtige Themen stehen dafür aktuell zur Entscheidung an", heißt es weiter.

Als Beispiel führen die Freien Wähler eine Stellungnahme zur Zukunft des Kreisels Sechshelden an, die bis Ende Januar abgegeben werden müsse. Die werde auch abgegeben, erklärt der Rathaus-Chef im Gespräch mit dieser Zeitung. Im ursprünglich geplanten Sitzungsblock habe man das ohnehin nicht mehr rechtzeitig beschließen können. Jetzt werde eine Stellungnahme, in der man sich für einen Erhalt des Kreisels ausspreche, den Fraktionen vorgelegt und dann an den Hessischen Verkehrsminister Tarek Al-Wazir geschickt.

Die FWG wolle sich dafür stark machen, dass - wie in Herborn - zumindest der Haupt- und Finanzausschuss als "Notparlament" zusammentrete.

Nächster Sitzungsblock

soll im März stattfinden

Diese im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie von der Landesregierung erlassene Regelung greife aber nur, wenn es wichtige Dinge zu beraten gebe, stellt Schramm klar. Das sei auch mit der Kommunalaufsicht noch einmal so abgeklärt worden.

Der frühe Sitzungsblock sei im vergangenen Jahr auch nur als Sicherheitsreserve angesetzt worden für den Fall, dass der Doppelhaushalt nicht noch im alten Jahr beschlossen werden könne. Da das aber geschehen sei, fehle der eigentliche Anlass. Der nächste Sitzungsblock beginne jetzt am 10. März.