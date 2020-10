Haigerer Ausschuss JSSK wählt einen neuen Vorsitzenden

Der nächste Sitzungsblock wird durch zwei Ausschusssitzungen eingeleitet. Archivfoto: Jörgen Linker

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HAIGER - Am Mittwch, 21. Oktober, sowie am Donnerstag, 22. Oktober, läuten zwei politische Ausschüsse den nächsten Haigerer Sitzungsblock ein, der am 11. November mit der Stadtverordnetenversammlung endet. Den Anfang macht am Mittwoch ab 17.30 Uhr in der Stadthalle der Ausschuss für Umwelt, Bauen und Stadtentwicklung.

Haarwasen und die Hessentagsprojektliste

Dabei geht es unter anderem um die Verpachtung des Haarwasen-Hartplatzes an den TSV Steinbach, eine Hessentags-Projektliste sowie um den Umbau und die Erweiterung der Kläranlage in der "Ebbenau", was im vergangenen Jahr eigentlich schon verabschiedet worden war.

Genau 24 Stunden später tagt an gleicher Stelle der Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales und Kultur (JSSK). Zu der Sitzung lädt die stellvertretende Vorsitzende Katrin Meißner (SPD) nach dem Rücktritt des Vorsitzenden Rainer Binde (FWG) ein.

Gleich zu Beginn der Sitzung steht die "Wahl eines/einer neuen Ausschussvorsitzenden" auf der Tagesordnung. Die gewählte Person wird die Sitzung dann leiten, bei der es ebenfalls um den Haarwasen und die Hessentagsprojektliste geht.