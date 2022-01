Haigerer "Bürgerbäume" müssen zertifiziert sein

Ausgesuchter Standort: Hier am Rande der Kreisstraße 41 zwischen Langenaubach und Breitscheid soll in der Nähe des Rothaarsteig-Wanderparkplatzes ein Haigerer "Bürgerwald" entstehen, auf dem spendenbasiert Baumsetzlinge für einen Mischwald gepflanzt werden sollen. Foto: Christoph Weber

HAIGER - Mit einigen Bedingungen verbunden sein soll der "spendenbasierte Bürgerwald", den die Haigerer Politik auf den Weg gebracht hat. Standort ist eine rund 2,8 Hektar große Fläche in der Nähe des Wanderparkplatzes an der Kreisstraße 41 zwischen Langenaubach und Breitscheid.

Angedacht ist eine entsprechende Beschilderung, mit der auf die besondere Bedeutung dieser entstehenden Waldfläche hingewiesen wird sowie eine Sponsorenwand. An der alten Rheinstraße sollen pro Hektar 3700 Pflanzen gesetzt werden. Das bedeutet für die 28 000 Quadratmeter einen Bedarf von 10 360 Bäumen.

Das Spendenminimum

pro Baum liegt bei drei Euro

Multipliziert man diesen Wert mit der geplanten Mindestspende von drei Euro pro Pflanze, dann werden im Fall der Komplettbepflanzung der vorgesehenen Fläche mindestens 31 080 Euro auf ein Spendenkonto fließen. Die Kontonummer kann man bei der Stadt, Telefon 0 27 73-81 10, erfragen. Die drei Euro bedeuten eine Mischkalkulation je nach Baumart und beinhalten auch die Kosten für Setzling und Pflanzung. Entstehen soll ein Mischwald aus möglichst vielen Baumarten. In der Verwaltungsvorlage werden beispielhaft Eiche, Buche, Spitzahorn, Linde, Tanne und Lärche genannt.

Sicherlich ist es vielen Spendern wichtig, "ihren" Baum selbst zu pflanzen. Dem steht aber das Forstvermehrungsgutgesetz entgegen. Danach können die Setzlinge nur über eine zertifizierte Baumfachschule bezogen werden, sollen sie im "Bürgerwald" gepflanzt werden. Das bedeutet, dass sich interessierte Bürger nicht einfach auf den Weg machen können und in einem anderen Wald oder in einem Fachgeschäft einen Baum besorgen, ein Loch buddeln und den jungen Baum einpflanzen. Auch das Pflanzen unterliegt gewissen Standards, sodass dies nur unter Anleitung von Fachpersonal wie städtischen Forstwirten möglich ist. Außerdem müssen die Setzlinge recht bald nach der Lieferung gepflanzt werden.

Es ist auf jeden Fall geplant, die Spender mit in die Entstehung des "Bürgerwalds" einzubeziehen. Dies soll aber, so Bürgermeister Mario Schramm (parteilos), in geordneten Bahnen verlaufen. Deshalb soll Förster Sebastian Biener in die Aktion mit eingebunden werden.

Angedacht ist eine erste Pflanzaktion auf der gemulchten Fläche im Frühjahr dieses Jahres. Dabei soll möglicherweise zweigleisig vorgegangen werden: Ein Teil der Fläche könnte durch die spendenden Bürger bepflanzt werden, ein anderer Teil durch ein Unternehmen. Weitere Pflanzaktionen sollen bei Bedarf im Frühjahr oder Herbst folgen.