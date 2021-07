Haigerer Bushaltestelle "Reiffenberger" könnte verlegt werden

Im Haigerer Rathaus wird nach Kritik aus der Elternschaft im Fahler geprüft, ob am Stadtausgang in Richtung Westerwald im Bereich der ehemaligen Eisenbahnbrücke eine neue Bushaltestelle mit Haltebucht und Wartehalle gebaut wird. Derzeit parken die Busse auf der Straße - in Richtung Innenstadt innerhalb von Haiger, in die Gegenrichtung direkt hinter der Ortstafel. Foto: Christoph Weber