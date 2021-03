Haigerer Dr. Johannes Meister neu im Bundesverwaltungsgericht

Zum neuen Mitglied des Bundesverwaltungsgerichts gewählt: der 1976 in Haiger geborene Dr. Johannes Meister. Foto: Johannes Meister

BERLIN/HAIGER - Der Richterwahlausschuss des Bundes hat in seiner Sitzung am Donnerstag in Berlin den in Haiger geborenen Dr. Johannes Meister als neuen Richter für das Bundesverwaltungsgericht gewählt. Dirk Schönstädt, Präsident des Hessischen Verwaltungsgerichtshofes, sagte zur Wahl: "Eine herausragende Richterpersönlichkeit mit einem beeindruckenden Lebenslauf verlässt nach mehr als fünf Jahren den Hessischen Verwaltungsgerichtshof. "

Ab 2006 Proberichter in Dillenburg und in Limburg

Johannes Meister kam 1976 in Haiger zur Welt. Nach erfolgreichem Studium der Rechtswissenschaften an der Justus-Liebig-Universität in Gießen, an der er im Jahre 2003 auch promovierte, und anschließendem Referendariat am Landgericht in Limburg war er ab 2005 zunächst als Referent bei der Deutschen Lufthansa AG tätig.

Seine Richterlaufbahn in der Justiz des Landes Hessen begann 2006 als Proberichter am Landgericht Limburg und am Amtsgericht Dillenburg. 2008 ließ Meister sich zunächst zum Verwaltungsgericht Kassel und anschließend an den Hessischen Verwaltungsgerichtshof abordnen.

Nach seiner Ernennung zum Richter am Landgericht 2009 kehrte er kurzzeitig nach Limburg zurück, ehe er im Jahr darauf wissenschaftlicher Mitarbeiter an das Bundesverfassungsgericht abgeordnet wurde. Hieran schloss sich von 2013 bis 2015 eine Abordnung als wissenschaftlicher Mitarbeiter an den Staatsgerichtshof des Landes Hessen an.

2015 wurde Meister Richter am Verwaltungsgericht in Gießen. Zum 1. Januar 2016 erfolgte seine Ernennung zum Richter am Hessischen Verwaltungsgerichtshof in Kassel. Im Zeitraum 2019 bis 2020 ließ sich Meister als Verfahrensführer des Wahlprüfungsgerichts teilweise an den Hessischen Landtag zur Prüfung der Gültigkeit der Landtagswahl vom 28. Oktober 2018 abordnen. Zuletzt gehörte Meister dem unter anderem für das Beamtenrecht zuständigen 1. Senat des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs an.

Johannes Meister ist verheiratet und hat drei Söhne.