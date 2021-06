Haigerer FDP trauert um Brunhilde Franz

Die langjährige Haigerer FDP-Politiker Brunhilde Franz ist am Freitag im Alter von 79 Jahren gestorben. Archivfoto: FDP Haiger

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HAIGER - Die FDP und die Haigerer Politik trauern um Brunhilde Franz. Die Ehrenvorsitzende ist am vergangenen Freitag nach schwerer Krankheit im Alter von 79 Jahren gestorben. Erst im Mai hatte die Mutter von zwei Söhnen und einer Tochter ihren Ehemann Gerhard verloren.

Die Verstorbene war in den vergangenen Jahrzehnten aus der Haigerer Politik nicht wegzudenken. Zunächst stand sie aber nicht in der ersten Reihe. 42 Jahre lang war sie Mitglied der FDP, bis 2020 über 30 Jahre hinweg auch deren Vorsitzende in Haiger. Danach wurde sie zur Ehrenvorsitzenden ernannt.

Zuletzt fünf Jahre lang als Stadträtin im Magistrat aktiv

Der aktuelle Haigerer FDP-Vorsitzende Carsten Seelmeyer beschreibt sie als "ein politisches Urgestein an Lahn und Dill sowie nicht zuletzt in Haiger". Im Jahr 2001 übernahm sie in Haiger politische Verantwortung als Stadtverordnete. Von 2001 bis 2006 bildete sie eine "Ein-Frau-Fraktion" im Haigerer Parlament, als ihre Partei nach 20-jähriger Pause wieder ein Mitspracherecht in der Haigerer Politik hatte. Ab ihrer zweiten Legislaturperiode war sie nicht mehr alleine für die FDP aktiv, 2006 übernahm sie für zehn Jahre den Fraktionsvorsitz.

Brunhilde Franz war aber zumeist auch schon im Vorfeld der Stadtverordnetenversammlungen gut informiert, arbeitete sie doch von 2006 bis 2016 sowohl im Haupt- und Finanzausschuss als auch im Ausschuss Jugend, Sport, Soziales, Kultur. Von April 2016 bis zum 21. April 2021 war sie als Stadträtin Teil des Haigerer Magistrats.

Damit nicht genug, war die im Jahr 1942 geborene, ehrenamtliche Politikerin von 2001 bis 2011 Mitglied des Kreistages. Außerdem war sie in den Jahren 2008 und 2009 Landtagskandidatin der FDP Lahn Dill. In einem Interview im Vorfeld der Kommunalwahl vor 15 Jahren wurde sie mit folgenden Worten zitiert: "Du kannst aufhören, Tennis zu spielen, wenn du keine Zeit mehr hast. Aber du kannst nicht dein politisches Denken abstellen."

Die Trauerfeier für Brunhilde Franz findet am Samstag, 2. Juli, um 13 Uhr auf dem Haigerer Friedhof statt.