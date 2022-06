Haigerer feiern Wiedersehen mit Freunden aus Montville

Jetzt teilen:

HAIGER - Vive la France, vive l'Allemagne, vive l'Europe! Unter diesem Motto stand der Besuch einer Delegation aus der französischen Partnerstadt Montville in Haiger. 34 Freunde aus der Stadt in der Normandie reisten für vier Tage nach Haiger, um langjährige Freundschaften zu pflegen und neue Kontakte zu knüpfen. "Die Beziehungen, die unsere Städte verbinden, werden durch diese Städtepartnerschaft verstärkt", sagte die französische Bürgermeisterin Anne-Sophie Clabaut zur Rolle der Verschwisterung. Bei den Besuchen erwarten die Teilnehmer nicht nur jede Menge touristische Highlights in einem anderen Land, sondern sie bringen sich gegenseitig ihre Kulturen nahe, was besonders in der aktuellen Zeit ein wichtiges Zeichen für ein friedliches Europa ist. "Liebe Anne-Sophie, es ist schön, dass Ihr mit Euren Freunden aus Montville wieder hier seid - auch, wenn wir Euch nicht beim Hessentag begrüßen dürfen, der leider wegen Corona abgesagt werden musste. Umso schöner, dass wir uns jetzt sehen und richtig Zeit für Euch haben. Auf ein besonderes Wochenende!", sagte Bürgermeister Mario Schramm zur Begrüßung.

Partnerschaft ist ein

Vorbild für den Frieden

Die rund 70 Teilnehmer des Frankreich-Austausches erwartete ein abwechslungsreiches Programm aus Kultur und Beisammensein. Anlässlich des Ukraine-Krieges gestaltete die Stadt Haiger in Kooperation mit Pfarrerin Tatjana Frenzel und musikalisch unterstützt von Gerhard Weller einen Gottesdienst in der evangelischen Stadtkirche. Die Partnerschaft zwischen Haiger und Montville sei ein Vorbild für Frieden, sagte Pfarrerin Frenzel in ihrer Andacht. Schramm verkündete, dass der Magistrat vor Kurzem beschlossen habe, eine Partnerschaft mit der ukrainischen Stadt Hluchiwzi zu prüfen.

Ein Höhepunkt der jährlichen Treffen ist der Verschwisterungsabend. Passend zum Wochenende war das Dorfgemeinschaftshaus Flammersbach deutsch-französisch dekoriert, beispielsweise mit den Nationalflaggen und bunten Servietten. An den Wänden hingen Fotoleinen mit Erinnerungen aus den vergangenen Jahren der Verschwisterung. In Flammersbach kamen die Gastfamilien und Gäste, die Bürgermeister sowie die Vertreter des Verschwisterungskommittees zusammen, um die Freundschaft zu feiern und sich für das Engagement zur Aufrechterhaltung der Treffen zu bedanken.

Die Teilnehmer blickten auf ein gelungenes Wochenende zurück und konnten sich am Sonntagmittag nur schweren Herzens verabschieden. Der gemeinsame Abschlusstanz "Stand by me" (mittlerweile Tradition bei den Partnerschafts-Treffen) und der flotte "Madison"-Tanz bildeten das gelungene Finale des gemeinsamen Wochenendes. Alle Beteiligten freuen sich bereits auf das nächste Jahr. Die Haigerer wurden zur "Armada de Rouen" eingeladen - eine zehntägige Veranstaltung mit vielen Hundert Segelschiffen.

Seit über 30 Jahren besteht die Partnerschaft mit Montville und wird von vielen Bürgerinnen und Bürgern intensiv gelebt. In der Regel besuchen sich die Städte abwechselnd jedes Jahr, sodass ein Austausch zwischen den Gastfamilien stattfindet. Manche Teilnehmer sind schon von Anfang an dabei und fanden Freundschaften fürs Leben. Andere haben dieses Jahr zum ersten Mal französische Gäste empfangen, wie die drei Schülerinnen Jonna, Ida und Lenia von der Johann-Textor-Schule, die mit den drei Mädchen Méline, Lucie und Kamélia aus Montville direkt Freundschaften geschlossen haben.

Die Berichte aus den Familien verdeutlichten, dass es kein Problem ist, wenn keine Sprachkenntnisse in Französisch vorhanden sind: Mit Körpersprache, Übersetzungsapps und einem Lächeln ließ sich jede Barriere überwinden.