Haigerer Firma RHH spendet 2000 Euro für Kindergärten

Spendenübergabe mit kleinem Firmenrundgang (v.l.): Haigers Bürgermeister Mario Schramm mit den beiden RHH-Geschäftsführern Fatih Orman und Julian Friedrich. Foto: Stadt Haiger

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HAIGER - Die Firma Rohstoffhandel Haiger (RHH) hat 2000 Euro für die Haigerer Kindergärten gespendet. Bürgermeister Mario Schramm (parteilos) nahm die Zuwendung entgegen und lobte das Unternehmen: "Solche Firmen, die sich mit ihrem Standort identifizieren und uns bei unserer Arbeit unterstützen, brauchen wir."

Schramm bedankte sich für die Spende, die an die Haigerer Kindergärten verteilt werden soll. "Kinder sind unsere Zukunft, in den Kindergärten wird ganz viel geleistet", sagten die beiden RHH-Geschäftsführer Fatih Orman und Julian Friedrich: "Deshalb wollen wir gerade in Corona- Zeiten ein positives Zeichen setzen."

Die Firma RHH ist seit zehn Jahren im Haigerer Industriegebiet "Auf der Hor" beheimatet. "Wir fühlen uns hier sehr wohl und haben mittlerweile 20 Mitarbeiter", berichtete Fatih Orman. RHH ist eine Tochter der Firma Rhein-Main-Rohstoffe aus Frankfurt und kümmert sich um Schrott und Metalle, die sortiert, aufbereitet und wieder dem Rohstoffkreislauf zugeführt werden. 3000 Tonnen Metall werden dort im Monat entgegengenommen. Das Meiste davon nehmen Stahlwerke, Gießereien und Metallschmelzwerke ab. RHH ist auch im europaweiten Handel mit Metallen tätig.