Haigerer Kalender 2021 ist ein Bilderbogen aus den Stadtteilen

Die Jury der Stadtverwaltung hatte die Qual der Wahl. Über 100 Fotos wurden für den Kalender 2021 eingeschickt.

HAIGER - Der Haigerer Kalender für 2021 erscheint bald. Schon jetzt können Interessenten ihn bestellen.

Erneut haben Hobbyfotografen die wesentliche Arbeit geleistet und ihre Lieblingsfotos eingereicht. Eine Jury mit den den Fotografinnen Agnes Schramm und Johanna Hechfellner sowie Mitarbeitern der Stadtverwaltung wählte, passend zu den vier Jahreszeiten, die besten Bilder aus. Rund 30 Fotografen hatten über 100 Bilder eingereicht. Bürgermeister Marion Schramm (parteilos) lobte alle Absender für die hohe Qualität der Fotos.

Die Jury legte großen Wert darauf, Fotos aus den Haigerer Stadtteilen in den Kalender aufzunehmen. "Fast alle sind diesmal dabei", freuen sich Lea Siebelist und Ralf Triesch aus dem Fachdienst Öffentlichkeitsarbeit, die den Kalender zusammengestellt haben.

Terminfelder für

private Eintragungen

Der Kalender enthält Terminfelder, sodass auch private Planungen ihren Platz finden. Zum Preis von 9,50 Euro ist der Haiger-Kalender 2021 in Kürze im Rathaus und in ausgewählten Geschäften in Haiger und Umgebung erhältlich.

Wer auf Nummer sicher gehen will, der kann Exemplare bestellen. Das geht mit einer E-Mail an die Adresse presse@haiger.de oder einem Anruf unter Telefon 0 27 73-81 13 33.

Wer sich den Kalender zuschicken lassen möchte, zahlt zudem etwa fünf Euro Versandkosten. Der Kalender hat die Größe DIN A3 und erscheint im Querformat.