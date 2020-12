Haigerer können sich Weihnachtslieder bestellen

"Stille Nacht, heilige Nacht": Das "Kairos"-Projekt bietet in Haiger kostenlose Weihnachtskurzkonzerte an. Symbolfoto: Stephan Wallocha/epd

HAIGER - Weihnachten ganz ohne Weihnachtsfeier, Bescherung und Musik? Das geht nicht!" Eine "musikalische Bescherung" bietet deshalb das Haigerer "Kairos"-Projekt ("Kirche mit Menschen aus aller Welt"). Die drei Musiker Natilla Nersesyan-Hotico, Ana Maria Nickel und Jannik Lehr sowie der Pastor des "Kairos"-Projektes, Piero Scarfalloto, möchten in diesem Jahr nicht auf Adventsstimmung verzichten. Das internationale Team bietet deshalb im Dezember zwölf Termine an, an denen es mit einem 20-minütigen Programm, bestehend aus Liedern und kurzen Wortbeiträgen, anderen eine Freude machen möchten. "Und zwar natürlich in einer Form, die corona-unbedenklich ist", wie Pastor Scarfalloto verspricht.

Das Gastspiel vor dem Fenster ist kostenlos