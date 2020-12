Haigerer Spielleute protestieren in Wiesbaden

"Behandelt uns doch mal so, als würden wir Fußball spielen!": Musiker und Tonkünstler legen bei einer Mahnwache vor der Hessischen Staatskanzlei in Wiesbaden ihre Instrumente nieder, um auf die prekäre Situation von Musikvereinen und Solo-Selbstständigen in Hessen aufmerksam zu machen. Foto: Daniel Kummer