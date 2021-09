Haigerer Stockbücher für die Nachwelt erhalten

Manche Bücher sind kleine Kunstwerke. Dieses "Lagerbuch" stammt aus Oberroßbach. Foto: Susanne Menges/Stadt Haiger

HAIGER - Viele Arbeiten, die eher im Verborgenen erledigt werden und vermeintlich trocken oder gar im wahrsten Sinne des Wortes "staubig" daher kommen, sind in Wirklichkeit ebenso interessant wie wichtig. Das zeigt sich derzeit im Haigerer Stadtarchiv in der Hüttenstraße, wo aktuell die alten "Stockbücher" der Stadt und der 13 Stadtteile bearbeitet werden.

Bei den historischen "Stockbüchern" handelt es sich um die Vorläufer des heutigen Grundbuchs. Sie stellen für Historiker und Heimatforscher eine wichtige zeitgenössische Quelle dar, die viele Informationen unter anderem zu Häusern und ihren Eigentümern preisgibt. Die Mitarbeiterinnen des Stadtarchivs, Sibylle Kasteleiner, Susanne Menges und Tanja Klaas, die sich um die Akten aus dem Rathaus sowie um historische Schriftstücke kümmern, können aktuell ein größeres Projekt abhaken. Die Stockbücher wurden fachgerecht von Schmutz und Schimmelbefall gereinigt und verpackt.

Die Geschichte der Bücher der einzelnen Ortschaften ist zum Teil kurios. Während für die meisten Orte die Bücher vorhanden sind, ist das bei einigen nicht der Fall. So befinden sich von Offdilln nur zwei Stockbücher im Archiv. Die anderen sind verschollen. Das Gleiche gilt für Rodenbach. Hier gibt es leider gar keine Stockbücher im Archiv. Die Bücher von Haigerseelbach befinden sich noch im Leinenmuseum, und die Stockbücher von Fellerdilln sind noch in Privathand. Dort wurden sie nach 1945 vor der Vernichtung gerettet und in der Familie weitergegeben. "Sie werden aber auch zeitnah ins Stadtarchiv übernommen", berichtet Susanne Menges vom Stadtarchiv.

Dokumente können bald digital eingesehen werden

Die Stockbücher wurden in doppelter Ausfertigung geführt. Die Originale befinden sich im Hessischen Hauptstaatsarchiv in Wiesbaden und werden dort zurzeit digitalisiert. Dadurch erhalten interessierte Nutzer bald die Gelegenheit, diese Amtsbücher bequem von zu Hause aus einsehen zu können. Dies kann über die Internetseite www.arcinsys hessen.de erfolgen. Weitere Informationen: www.haiger.de/familie-bildung/stadtarchiv.