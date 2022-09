Haigerer Verein Lebenswert feiert 10. Geburstag

Das urig eingerichtete Café Lebenswert am Haigerer Marktplatz gehört mittlerweile zum festen Bestandteil der Innenstadt als Treffpunkt für unterschiedlichste Menschen. Foto: Walter Lutz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HAIGER - Was vor über einem Jahrzehnt mit einer Vision begann, gehört heute zum Haigerer Stadtbild: Das Café Lebenswert am Markplatz will ein Ort sein, an dem Menschen Begegnungen, Gespräche aber auch tatkräftige Unterstützung und Hilfe erfahren. Der Trägerverein Lebenswert hat jetzt sein zehnjähriges Bestehen gefeiert.

Drei Tage lang volles Haus erlebten Gäste, Unterstützer und Mitarbeiter unter dem Leitspruch "Es sind Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert machen". Daran knüpfte Helmut Schneider als Vertreter des Bürgermeisters in seinem Grußwort an: "Die Vision, für andere da zu sein und sie zu unterstützen - eine solche Anlaufstelle hier in Haiger zu haben, das ist eine tolle Sache."

Der amtierende Vereinsvorsitzende Gregor Fuchs erinnert sich an erste Gespräche vor rund 13 Jahren: "Axel hat damals die einsamen, alten und bedürftigen Menschen in Haiger in den Blick genommen und war sogar bereit, seinen sicheren Arbeitsplatz für diese gute Sache aufzugeben."

Fotos Das urig eingerichtete Café Lebenswert am Haigerer Marktplatz gehört mittlerweile zum festen Bestandteil der Innenstadt als Treffpunkt für unterschiedlichste Menschen. Foto: Walter Lutz Blicken auf "Zehn wertvolle Jahre" zurück: Helmut Schneider, Gregor Fuchs, Axel Hofeditz (Lebenswert-Leiter) und Horst Weiss (Mitgründer). Foto: Walter Lutz 2

Umbau am Marktplatz wird aus Spenden finanziert

So kam es im Mai 2012 zur Vereinsgründung und bald schon öffnete das Erzähl-Café in der Burgstraße unter beengten Bedingungen seine Pforte. 2015 bekam der Verein dann die Chance, das leer stehende Ladenlokal am Marktplatz zu übernehmen und umzubauen. "All das wurde rein aus Spenden finanziert", dankte Fuchs den Unterstützern von Lebenswert. Neben dem Erzähl-Café fand hier schon bald das Still-Café für junge Mütter statt und das Café International als Anlaufstelle für Geflüchtete und Migranten. Neben dem Café bietet Lebenswert unterschiedliche Hilfen.

Mitgründer und langjähriger Vorsitzender Horst Weiss unterstrich den Hintergrund und Motivation des Vereins: "Als Christen wollen wir für Menschen da sein, ihnen Hilfe anbieten und ein offenes Ohr für ihre Nöte haben." Das sei eine herausfordernde Arbeit, und so dankte Weiss den vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern, die im Service dienen, Kuchen backen, für die freundliche Atmosphäre sorgen, aber auch Menschen zu Hause besuchen, Fahrdienste übernehmen, sie begleiten und vieles mehr tun.

Einen O-Ton steuerte der gebürtige Haigerer Siegfried Gerdau bei: "Ich kam zufällig ins Café und habe hier eine Insel der Menschlichkeit gefunden. Hier wird Menschen gedient, ohne eine Gegenleistung zu erwarten." So musste der Wahlherborner "lernen", dass Kaffee und Kuchen hier kostenfrei oder gegen eine freiwillige Spende serviert werden.

"Was wir an diesen drei Festtagen an Zuspruch und Ermutigung erlebt haben, war überwältigend", zog Axel Hofeditz Bilanz.