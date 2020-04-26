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Sonntag, 26.04.2020 - 18:00
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Haigers CDU sieht Muezzin-Ruf als "unnötige Provokation"

In Haiger sollte ein Muezzin während des Ramadans abends für zwei, drei Minuten per Lautsprecher zum Gebet aufrufen. Für die Haigerer CDU ist das "gerade jetzt" eine "unnötige Provokation".

Jörgen Linker: Redakteur Dillenburg
Von Jörgen Linker
Redakteur Dillenburg
Von den Vereinshäusern der Muslime in Haiger sollte während des Fastenmonats Ramadan jeden Abend ein Muezzin per Lautsprecher zum Gebet aufrufen. Magistrat der Stadt sowie CDU sind dagegen. Foto: Katrin Weber

Von den Vereinshäusern der Muslime in Haiger sollte während des Fastenmonats Ramadan jeden Abend ein Muezzin per Lautsprecher zum Gebet aufrufen. Magistrat der Stadt sowie CDU sind dagegen. Foto: Katrin Weber

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Jörgen Linker: Redakteur Dillenburg
Jörgen Linker Haigerer CDU zeigt sich intolerant
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