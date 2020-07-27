Montag,
27.07.2020 - 13:41
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Haigers Diakonie erhält erstes E-Auto
Der Haigerer Pflegekräfte sammeln jetzt Erfahrungen für einen möglichen Komplettumstieg. Der Umzug in die Bitzenstraße bringt auch die dafür nötige Infrastruktur mit sich.
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