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Montag, 27.07.2020 - 13:41
1 min

Haigers Diakonie erhält erstes E-Auto

Der Haigerer Pflegekräfte sammeln jetzt Erfahrungen für einen möglichen Komplettumstieg. Der Umzug in die Bitzenstraße bringt auch die dafür nötige Infrastruktur mit sich.

Haigers Diakoniestation stellt ihr erstes Elektroauto in Dienst (v.l.): Vorstand Pfarrer Michael Böckner mit Geschäftsführer Norbert Hauptmann sowie den Autohändler-Mitarbeitern Steffen Panthel, Kevin Arnold und Silas Heimann. Foto: Walter Lutz

Haigers Diakoniestation stellt ihr erstes Elektroauto in Dienst (v.l.): Vorstand Pfarrer Michael Böckner mit Geschäftsführer Norbert Hauptmann sowie den Autohändler-Mitarbeitern Steffen Panthel, Kevin Arnold und Silas Heimann. Foto: Walter Lutz

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