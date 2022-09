Haigers Marktplatz fest in Kinderhand

Ist beim Kinderfest auf dem Haigerer Marktplatz zu Gast: Uwe Lal. Foto: Stefan Braun

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HAIGER - Der Haigerer Marktplatz gehört am Donnerstag, 22. September, den Kindern: Beim Kinderfest haben ab 11 Uhr Mädchen und Jungen aller Kindergärten der Kernstadt und der Stadtteile das Kommando.

Geboten wird ein buntes Mitmachprogramm, an dem sich auch Gäste beteiligen dürfen. Ab 15 Uhr ist ein Konzert mit dem Kinderliedermacher Uwe Lal geplant.

Bunte Buttons drucken und Seifenblasen fliegen lassen

Unter anderem gibt es Händeketten am Marktplatz-Pavillon, eine Kreidemalaktion, Kinder können bunte Buttons drucken, mit Seifenblasen spielen oder sich Zuckerwatte schmecken lassen. Neben den Kindergärten sind auch die Jugendlichen des "PaJu" an dem Kindertag beteiligt. Einer der Höhepunkte des Kinderfests ist sicher das Konzert mit Kinderliedermacher Uwe Lal, das um 15 Uhr auf dem Marktplatz beginnt. Der Sänger verspricht Lieder zum Lachen, Staunen, Mitsingen und Mitbewegen. Eingeladen sind Kinder von drei bis zwölf Jahren und deren Eltern. Das Motto lautet "Wir sind stark". Lal schafft es, die Kinder auf seine musikalische Reise mitzunehmen. Wie soll man auch ruhig sitzen bleiben, wenn der "Robo-Dance" gesungen und getanzt wird, oder wenn die Kinder im "Kinderzirkus" mit dabei sind.

Die "Bremer Stadtmusikanten" sind ebenso regelmäßiger Gast in den Konzerten von Uwe Lal wie der "Frühsport-Max", der die Kinder mit seinen Sporteinlagen so richtig in Schwung bringt. Immer wieder sind die Kinder zum Mit- und Weiterspielen eingeladen, und werden ermutigt, auf ihre eigenen Stärken zu setzen.