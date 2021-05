Hailo Digital Hub hat neuen Chef

Christoph Erbach, neuer Geschäftsführer von Hailo Digital Hub. Foto: Hailo

HAIGER/GIESSEN - Haiger/Gießen (red). Die Hailo Digital Hub GmbH & Co KG, das jüngste Mitglied der jlu Group, stellt sich neu auf. Seit 1. März ist Christoph Erbach in der Position des Geschäftsführers für das Start-up verantwortlich. Das Gießener Unternehmen entwickelt technologiebasierte Abfalllösungen für gewerbliche Kunden. Erbach, dessen beruflicher Weg als Tischler begann, fand seinen Einstieg in die jlu Group als Referent der Geschäftsführung. Seit 2018 baut er mit einem wachsenden Team den Hailo Digital Hub als selbstständiges Unternehmen innerhalb der Unternehmensgruppe auf.

"Smart Waste Solutions" bilden das Zentrum des Hailo Digital Hubs. Das sind Abfalllösungen für moderne Gebäudebewirtschaftung. Durch am Mülleimer integrierte Sensorik werden nutzungsspezifische Daten gemessen und in Echtzeit zur Verarbeitung in die unternehmenseigene Cloud weitergesendet. So können schließlich zum Beispiel Vorhersagen zu anstehenden Entleerungen für die Reinigungskraft zur Verfügung gestellt werden. Die Folge: Nutzer können ihre Betriebskosten senken und ihre Gebäude nachhaltiger bewirtschaften.