Hailo hilft Hospizdiensten

HAIGER - Geschäftsführer Johannes Weg und Christopher Bahl vom Marketing der Hailo Wind Systems GmbH & Co. KG (HWS) haben Hartmut Uebach, dem Leiter der Hospizdienste Lahn-Dill, eine Unternehmensspende über 1500 Euro überreicht.

Den persönlichen Kontakt in schweren Zeiten aufrecht zu halten und dabei Menschen nach Kräften zu unterstützen, das ist eine der zentralen Aufgaben der Hospizdienste. Uebach beantwortete den Gästen gerne Fragen rund um die Auswirkungen der Corona-Pandemie und der Entwicklung des Hospiz-Vereins.

Zahl ehrenamtlicher Helfer ist konstant geblieben

So sei die Anzahl der ehrenamtlichen Helfer, die Trauerbegleitung leisten, trotz der widrigeren Umstände konstant geblieben. Die Spendenbereitschaft sei leicht gestiegen. Jedoch bedauerte Uebach, dass die Ausbildung ehrenamtlicher Hospizbegleiter, die Menschen und ihre Angehörige auf dem letzten Lebensabschnitt begleiten, vorübergehend ausgesetzt werden musste. Zudem seien die wichtigen Besuche in Krankenhäusern seit Langem nicht möglich. Auch Menschen in Altenheimen, die regelmäßig besucht wurden, konnten - wenn überhaupt - nur eingeschränkt betreut werden. Zeitgleich musste sich der Verein neuen Aufgaben stellen. So stieg der Bedarf an telefonischem Beistand deutlich.