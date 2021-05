Handy am Steuer, Gurtmuffel, ohne Lizenz, überladen ...

Streng verboten: Ein Fahrzeug steuern und dabei gleichzeitig sein Handy benutzen - das kann teuer werden, wenn einen die Polizei dabei erwischt. Symbolfoto: Monika Skolimowska/dpa

HAIGER - Gurtmuffel erwischt, Autofahrer mit Handy in den Fingern ertappt, Gefahrguttransporte beanstandet und, und, und: Während zweier Kontrollen im Raum Haiger hat die Polizei in jüngster Zeit eine ganze Reihe von Verstößen aufgedeckt.

Unterstützt von Mitarbeitern des Haigerer Ordnungsamts kontrollierte der Regionale Verkehrsdienst Lahn-Dill am Kreisverkehr in der Willi-Kröckel-Allee in Haiger den Verkehr. Die Beamten erwischten 23 Personen, die unangegurtet im Fahrzeug saßen, sowie drei Autofahrer, die während der Fahrt ihr Handy benutzten.

Am Kreisverkehr der Bundesstraße B 54 auf der Kalteiche ahndeten Polizisten zusammen mit dem Gefahrgutüberwacher des Lahn-Dill-Kreises elf Verstöße gegen das Gefahrgutrecht: Sie erwischten zwei Fahrer, die ohne Kontrollgerät unterwegs waren, zwei andere führten ihre Lizenz zum gewerblichen Güterverkehr nicht mit. Einmal musste bei der Ladungssicherung nachgearbeitet werden, und ein Transporter war überladen.

Zudem stoppten sie einen Autohändler aus einer Westerwaldgemeinde: Der Mann war in einem amerikanischen Sportwagen unterwegs und fiel auf, weil er das vordere Kennzeichen nicht ordnungsgemäß an der Stoßstange angebracht, sondern einfach hinter die Windschutzscheibe gelegt hatte. Dabei handelte es sich zudem um litauische Händlerkennzeichen, die in Deutschland allerdings keine Gültigkeit haben.

Sportwagen muss sofort an Ort und Stelle stehen bleiben

Weil der PS-starke US-Wagen somit keine Zulassung hatte, blieb er an Ort und Stelle stehen und der Händler musste sich um den Abtransport des Autos kümmern. Auf ihn kommen nun Verfahren wegen mehrerer Verstöße gegen das Zulassungs-, Versicherungs- und das Kraftfahrzeugsteuergesetz zu.