Hans-Georg Kring erzählt: "Suu woored freujer"

Ein Blick zurück in die Steinbacher Geschichte: unterm Kirschbaum im Zechenweg, im Hintergrund links ist das Backes zu erkennen. Quelle: Christiane Walch

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HAIGER-STEINBACH - Sommer 1950: Um 4 Uhr klingelt der Wecker. Aufstehen, dann ab in den Stall. Danach schnell was essen, anschließend geht es zu Fuß über den Berg nach Rodenbach zur Eisenbahn, von dort mit dem ersten Zug nach Siegen in die Nähe der Arbeitsstätte. 16 Uhr: (vorerst) Feierabend. Jetzt schnell zum Bahnhof und dann wieder mit dem Zug zurück. Im Zug ein kleines Nickerchen. Dann wieder über den Berg nach Steinbach und sofort weiter auf die Wiesen zum Heumachen, um der Familie zu helfen. Gegen 22 Uhr: endlich Feierabend. Jetzt noch was essen - und ins Bett.

Basis für "Spaziergang" ist ein Ortsplan von 1950

So oder so ähnlich dürfte sich bei vielen Familienvätern und/oder Söhnen die Woche abgespielt haben. Hans-Georg Kring aus Steinbach hat solche Themen aufgegriffen und im zweiten Teil der Steinbacher Chronik verarbeitet.

Bereits im vergangenen Jahr hatte Kring die Geschichte seines Heimatortes in Band 1 auf 208 Seiten veröffentlicht. Schon damals war das Interesse groß - nicht nur in Steinbach. Damit sollte die Darstellung der Geschichte Steinbachs jedoch nicht abgeschlossen sein.

Der Autor sagt dazu: "Als ich 2021 die Steinbacher Chronik mit dem Titel 'Gelebte Gemeinschaft' veröffentlicht hatte, saß ich auf einem 'Berg' von Bildern. So lag es nahe, an einem zweiten Band zu arbeiten, in dem die Geschichte Steinbachs - diesmal in Form vieler Bilder - weiter vertieft wird." Dieser Band trägt den passenden Titel "Suu worred freujer".

Ein Schwerpunkt liegt auf der Darstellung der alten Häuser bis etwa 1970. Basis ist der Ortsplan von 1950, der ebenfalls im Buch enthalten ist. Der Autor geht dabei entlang der Straßen vor. Im Buch sind etwa 90 Prozent aller Häuser aus der Zeit nach dem Krieg abgebildet. Es ergibt sich so ein gutes und abgerundetes Bild über das Aussehen Steinbachs und das Wohnen in der Vergangenheit. Einige Übersichtsaufnahmen aus verschiedenen Perspektiven zeigen gleichzeitig die Entwicklung des Ortes auf.

Der Steinbacher Hans-Georg Kring mit Band 2 der Ortschronik. Vom ersten Buch gibt es noch Restexemplare. (Foto: Hans-Georg Kring)

Wie haben die Menschen geheizt, wie waren die sanitären Verhältnisse, wie wurde gekocht, gebacken, gewaschen und welchen Aufwand musste man für die Versorgung der Familie durch die Landwirtschaft betreiben? Diese und weitere Fragen werden ebenfalls im Buch anhand vieler Bilder beantwortet.

Ein ausführliches Kapitel zeigt die Menschen Steinbachs. Sei es bei der Arbeit, in der Familie oder auch bei einem "Schwätzchen" vorm Haus. Die Bilder geben ein besonderes Zeugnis dieser schwierigen Zeit. In vielen Gesichtern ist das harte und anstrengende Leben abzulesen, oft aber auch Zufriedenheit. "Wie sagte mir eine ältere Frau: Zufriedenheit macht glücklich", berichtet der Autor.

Ein weiterer Abschnitt beschäftigt sich mit der Arbeit der politischen Gremien in der Zeit von 1945 bis zur Eingliederung in die Stadt Haiger am 1. Januar 1977. Was wurde wann entschieden und umgesetzt und wie wurde die Finanzierung gelöst? Auch eine Übersicht über die Bürgermeister, alle Gemeindevertreter und Beigeordneten in diesen 31 Jahren ist im Buch enthalten.

Abgerundet wird diese zweite Chronik durch jeweils eigene Kapitel zur Evangelischen Kirche, der beiden christlichen Gemeinden sowie der sieben Ortsvereine. Nach einer kurzen geschichtlichen Zusammenfassung zu jedem Verein war es auch hier das Ziel, anhand von Menschen die Arbeit in den Gemeinden und Vereinen aufzuzeigen. Denn, so sagt Kring: "Bei allem, was in den vielen Jahren passiert ist, sind es immer die Menschen, die dem Dorf ihren Stempel aufgedrückt haben und das Zusammenleben prägten. Die meisten arbeiteten fleißig und hatten stets das Wohl der Familie im Sinn. Gegenseitiges Helfen war fester Bestandteil des Zusammenlebens im Dorf".

Das neue Buch bietet dem Leser über 400 Bilder

Mit diesem zweiten Band bekommt der Leser auf 224 Seiten und mit über 400 Bildern einen umfassenden Einblick in das Leben der vergangenen 100 Jahre. Insgesamt stehen mit diesem Buch dann über 400 Seiten zur Geschichte Steinbachs zur Verfügung.

Das Buch wird am 23. Juli im Rahmen des Steinbacher Dorffestes ab 15 Uhr der Öffentlichkeit vorgestellt und kann anschließend auch dort erworben werden. Es kostet 19,50 Euro. Der Autor verzichtet auf jegliches Honorar. Es steht auch noch ein kleiner Restbestand des ersten Bandes mit dem Titel "Gelebte Gemeinschaft" zur Verfügung.

Weitere Exemplare können ab dem 25. Juli am Empfang der Stadt Haiger oder in Steinbach bei Hans-Georg Kring, Am Winkel 18, Telefon 0 27 73-69 70, erworben werden.