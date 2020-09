Hartmut Eglinsky neuer Pfarrer in Dillbrecht

Der evangelische Pfarrer Hartmut Eglinsky wechselt von der Kirchengemeinde Sechshelden Nach Dillbrecht.FOTO: Holger J. Becker-von Wolff

Haiger-Dillbrecht (hjb). Hartmut Eglinsky wechselt von den evangelischen Kirchengemeinden Sechshelden und Manderbach nach Dillbrecht. Sein Dienst beginnt zum 1. Oktober 2020. Er ist dann Seelsorger für Dillbrecht, Fellerdilln und Offdilln.

"Die Vorfreude auf das Neue überwiegt, dennoch war die Verabschiedung in Manderbach sehr bewegend", erzählt der Geistliche. Der Nachfolger von Pfarrer Roland Friedrich, der nach Bicken wechselte, zieht mit Frau und einer sibirischen Langhaarkatze ins Pfarrhaus Dillbrecht ein.

Im September 2017 hatte Eglinsky die Pfarrstelle in Sechshelden und Manderbach angetreten. "Meine Frau Gabriela und ich blicken dankbar zurück auf alle guten Begegnungen, interessante Gespräche und die vielen gesegneten Momente". Humor hat der neue Pfarrer, der beruflich ein Spätberufener ist: Der Lebensweg führte den gebürtigen Bad Sodener zunächst nach Frankfurt. Dort machte er eine Banklehre und studierte Betriebswirtschaft. London kam später als wichtige Lebensstation dazu. Eglinsky war bei der Bank zunächst für Finanzen und später für das Immobilienkreditgeschäft zuständig. In der Akquise der Bank fiel mitten im Jahresschlussgeschäft ein Kollege aus; er übernahm einen Teil der Aufgaben. Doch die Arbeit sorgte nicht für Zufriedenheit. Erste Zweifel nagten. Aber Eglinsky machte weiter, aus Bequemlichkeit und vielleicht ein bisschen aus Angst. "Die saß mir in der Bank immer im Nacken", gibt er zu.

Eine Einladung zu einem Glaubens-Kurs veränderte sein Leben: "Ein Kommilitone hat mich 1999 zu einem Alpha-Kurs in Frankfurt-Sachsenhausen eingeladen", erzählt der Pfarrer. "Was mich gelockt hat, war das Versprechen, dass es jeweils was Leckeres zu Essen gibt", sagt er. Die Vorträge über die Kernfragen des christlichen Glaubens und das Miteinander überraschten ihn. "Beim Gebet hatte ich auf einmal das Gefühl, dass Gott mich zu sich zieht. Und ich das wollte", erinnert er sich. "Ich habe zum ersten Mal bewusst gebetet. Das war ergreifend." Er kaufte sich eine Luther-Bibel, kämpfte mit der komplizierten Sprache, mit altertümlichen Formulierungen.

Ernsthafte Fröhlichkeit in Londoner Gemeinde erlebt

Der Glaube ließ ihn seitdem nicht mehr los. Hartmut Eglinsky blieb der Lukas-Gemeinde in Frankfurt treu und besuchte die Veranstaltungen. Im Beruf lief es weiterhin nicht so optimal. Eglinsky erhielt ein firmeninternes Angebot: Drei Jahre London. Dort schloss er sich der anglikanischen Holy Trinity Brompton Church an - der Heimatkirche des "Alpha-Konzepts". Er war erstaunt über die "ernsthafte Fröhlichkeit", mit der die Menschen dort glaubten. Er lauschte den Gebeten und Gesängen "wie direkt aus dem Himmel". Damals beschloss er, Pfarrer zu werden. 2003 kehrte er nach Deutschland zurück und krempelte 2005 sein Leben um: Er und seine Frau Gabriela heirateten, das Paar zog nach Wuppertal. "Die Heirat und der Beginn des Theologiestudiums war ein großer Doppelpunkt in meinem Leben", sagt Eglinsky zurückblickend. Nach dem Theologiestudium in Wuppertal und dem Vikariat (2013 bis 2015) in der Darmstädter Martin-Luther-Gemeinde sowie in der Gefängnisseelsorge der JVA Weiterstadt trat der Seelsorger seine erste Pfarrstelle in Obertshausen an. Am Sonntag, 24. September 2017, wurde in der evangelischen Kirche Sechshelden von Dekan Roland Jaeckle ins Amt eingeführt.