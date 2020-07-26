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Sonntag, 26.07.2020 - 17:00
3 min

"Haus Ehe" am Haigerer Marktplatz wird zum Rathaus 2.0

Neben Hessentagsbüro und Bistro soll Teil der Stadtverwaltung im "Stadthaus" unterkommen. Zum Kaufpreis von rund 280 000 Euro sind bis zu 1,1 Millionen Euro für Umbau vorgesehen.

Christoph Weber: Redakteur Dillenburg
Von Christoph Weber
Redakteur Dillenburg
Die Stadt Haiger hat das ehemalige Geschäfts- und Wohngebäude Ehe am Marktplatz für rund 280 000 Euro gekauft und will dort für die Umgestaltung zum "Stadthaus" bis zu 1,1 Millionen Euro investieren. Neben dem Hessentagsbüro und einem Restaurant sollen dort Abteilungen aus dem Rathaus untergebracht werden. Foto: Christoph Weber

Die Stadt Haiger hat das ehemalige Geschäfts- und Wohngebäude Ehe am Marktplatz für rund 280 000 Euro gekauft und will dort für die Umgestaltung zum "Stadthaus" bis zu 1,1 Millionen Euro investieren. Neben dem Hessentagsbüro und einem Restaurant sollen dort Abteilungen aus dem Rathaus untergebracht werden. Foto: Christoph Weber

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