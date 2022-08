Heike Wagner und Peter Gaebel seit 40 Jahren bei Klingspor

Jubilarehrung bei Klingspor (v.l.): Bürgermeister Marion Schramm mit Heike Wagner und Peter Gaebel sowie dem Betriebsratsvorsitzenden Thomas Mohri. Foto: Ralf Triesch

HAIGER - "Seit 14 600 Tagen gehören sie zu dieser Haigerer Firma." Das hat Haigers Bürgermeister Mario Schramm zu Heike Wagner und Peter Gaebel gesagt. Beide sind seit 40 Jahren beim Schleifmittelhersteller Klingspor beschäftigt.

"Dass sie so lange im gleichen Unternehmen arbeiten, zeigt, dass die Chemie zwischen allen Beteiligten stimmt", so Schramm, der den beiden gemeinsam mit dem Betriebsratsvorsitzenden Thomas Mohri eine Glückwunsch-Urkunde im Auftrag der Hessischen Landesregierung überreichte. Heike Wagner, die im Vertrieb begonnen hatte und später in die Finanzbuchhaltung gewechselt war, sagte: "Es war nie langweilig, weil es immer etwas Neues gab."

Als der technische Angestellte Peter Gaebel 1982 begann, gab es keine Computer, wenig später wurden CAD-Anlagen eingeführt. Das Reißbrett war passé. "Es war immer interessant, wenn man bereit war, über den Tellerrand zu schauen", berichtete er.