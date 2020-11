Heinrich Ellebracht leitet Siegener DRK-Jugendpsychiatrie

Begrüßung in der Abteilung Kinder- und Jugendpsychiatrie an der DRK-Kinderklinik in Siegen (v. l.): Pflegebereichsleiter Ingolf Langenbach, der neue Chefarzt Dr. Heinrich Ellebracht, die therapeutische Leiterin Sabine Prueser, Geschäftsführer Dr. Martin Horchler sowie Chefarzt Markus Pingel, der zugleich stellvertretender Ärztlicher Direktor ist. Foto: Arnd Dickel