Heizöl in Vorfluter in Flammersbach entdeckt

HAIGER-FLAMMERSBACH - Nach einer Gewässerverunreinigung in Flammersbach bittet die Dillenburger Polizei die Bevölkerung um Hilfe. Verräterischer Geruch an einem Vorfluterbecken hat am Freitagvormittag einen Mitarbeiter der Stadtwerke Haiger auf Heizöl aufmerksam. Momentan geht die Polizei davon aus, dass das Heizöl im Bereich Flammersbach in die Kanalisation eingeleitet worden war. Mitarbeiter einer Spezialfirma pumpten schließlich mehrere Hundert Liter des Brennstoffes aus dem Vorfluter ab. "Glücklicherweise war der Vorfluter nicht übergelaufen", sagt Polizeisprecher Guido Rehr. Er fragt: Wer kann Angaben zur Herkunft des Heizöls machen oder hat in Flammersbach in dieser Hinsicht etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 0 27 71-90 70.