Hessentag 2022 in Haiger: Wer macht wo mit?

Momentan undenkbar, für Haiger nächstes Jahr aber wieder erhofft: Dicht an dicht drängen sich Besucher über den Hessentag - hier 2016 in Herborn. Haigers Stadtverwaltung bietet nun allen interessierten Vereinen und Gruppen, die mit Ständen oder bei Veranstaltungen mitmachen möchten, Gespräche an. Archivfoto: Frank Rumpenhorst/dpa

HAIGER - Der eine möchte gerne ein Getränkerondell betreiben, der andere sich am Sport- oder Bühnenprogramm beteiligen, ein Konzert organisieren oder Spiele für Kinder anbieten: Die Möglichkeiten, sich als Verein oder Gruppe am Hessentag 2022 in Haiger zu beteiligen, sind groß. Das gilt genauso für Interessenten aus allen Stadtteilen, die sich mit ihren Vereinen und Ortsgruppen auch unter einem Standdach zusammenschließen können.

"Es gibt schon ganz viele Ideen bei unseren heimischen Vereinen und Gruppen, das freut uns sehr", sagt Andreas Rompf, der sich im Hessentagsteam um die Koordination der Veranstaltungen kümmert.

Um allen Interessierten die Möglichkeit zu geben, ihre Ideen vorzutragen, Kooperationsmöglichkeiten auszuloten und Fragen zu stellen, bietet Rompf jetzt gemeinsam mit seinen Kollegen Gesprächstermine an. "In diesen Treffen mit einzelnen Interessengruppen können wir sehr gut auf die individuellen Fragen eingehen", sagt er.

Das könne zum Beispiel ein Stand auf der "Hessentagsstraße" zwischen Roller-Möbelmarkt und der Firma Rittal sein, ein musikalisches oder kulturelles Angebot, die Beteiligung am "Kinderland" oder Aktionen unter dem Motto: "Der Natur auf der Spur".

"Der Kreativität sind fast keine Grenzen gesetzt", sagt Andreas Rompf: "Aber es ist ganz wichtig, dass wir die Angebote vorher besprechen und koordinieren." Dabei könnten sicher viele Fragen bereits im Vorfeld geklärt werden. Natürlich unterstütze die Stadtverwaltung die Beteiligten bei der Organisation.

Da jeder Verein andere Ideen hat, hält das Hessentagsteam einzelne Gespräche und eine individuelle Beratung für sinnvoll. Ohnehin sind aufgrund der aktuellen Corona-Lage keine Großveranstaltungen zur Information der Bevölkerung möglich. "Wir würden uns freuen, wenn sich viele Vereine und Gruppen melden und wir zusammen einen Hessentag mit einem vielfältigen Angebot feiern können", sagt der Projektgruppenleiter. Gefeiert wird vom 10. bis 19. Juni 2022.

Terminvereinbarungen sind unter Telefon 0 27 73-81 11 77 oder per E-Mail an die Adresse andreas.rompf@haiger.de möglich. Die Gesprächstreffen finden corona-konform in großen Räumen oder per Videokonferenz statt.