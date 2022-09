Hessentag hat Kirchen und Gemeinden zusammenrücken lassen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Auch wenn der Hessentag abgesagt wurde - für die christlichen Kirchen und Gemeinden im Haigerer Raum hat sich die damit verbundene Kooperation unter dem Label "Aufbruch Hessentag" gelohnt. Das machten alle Redner am Sonntag beim Open Air-Gottesdienst auf dem Paradeplatz deutlich. Man habe sich besser kennengelernt und sei voneinander bereichert worden. 1000 Haigerer haben den von Gemeinsamkeiten geprägten Gottesdienst besucht: Da spielte der CVJM-Posauenchor Choräle und die Lobpreisband "Atara" moderne Anbetungslieder. Da sprachen Vertreter der katholischen, evangelischen und freikirchlichen Gemeinden Gebete und die Verkündigung teilten sich Priester, Pfarrer und Pastor zum Thema Glaube, Liebe und Hoffnung. Während am Sonntag das Wetter trocken blieb, litt die Lobpreis-Nacht am späten Samstag unter den Regenschauern. Aber das hielten rund 200 Christen gerne aus und erfreuten sich an den Songs der beiden Bands "New Days Dawning" und "Atara". wlu/Foto:Walter Lutz