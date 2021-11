Hessentag in Haiger: Jetzt geht es um die Wurst

Experte an Bord: Metzgermeister Christian Schneider (r.) hilft den AG-Teilnehmern beim Abfüllen der Salami. Foto: Textor-Schule Haiger

HAIGER - Es geht um die Wurst in der Haigerer Johann-Textor-Schule: Für den Hessentag im kommenden Jahr will die Metzger-AG der Schule eine eigene Wurst kreieren.

Unter der Anleitung von Metzgermeister Christian Schneider entwerfen die Jungen und Mädchen eine Wurstsorte, die auch zu den Brötchen passt, die eine andere AG der Textor-Schule gemeinsam mit der Bäckerei Rothe entwickelt. Bevor es jedoch so weit ist, lernen die Jugendlichen zunächst alle Wurstsorten kennen, um dann gemeinsam zu entscheiden, was ihnen schmeckt und wie das finale Produkt aussehen könnte.

Am Anfang sollen die Schüler zunächst einen Überblick über die Arbeit einer Metzgerei bekommen. Welche Fleischsorten gibt es überhaupt? Wie zerlegt man ein halbes Schwein oder Rind? Welches Fleisch nimmt man für Wurst, als Braten oder zum Grillen? Was kann man alles aus Fleisch machen?

Auf diese Fragen bekommen sie in der Metzgerei Schneider in Langenaubach eine Antwort. Dazu gehört auch ein Besuch auf der Viehweide, um zu verstehen, wo das Fleisch herkommt. Beim Schlachten dürfen die Schüler allerdings nicht dabei sein. Voraussetzung dafür ist nämlich die Volljährigkeit oder eine entsprechende Berufsausbildung.

Heute steht Salami auf dem Stundenplan. Nachdem die AG-Teilnehmer in die vorgeschriebene Arbeitskleidung geschlüpft sind, geht es in den Arbeitsraum. Dort wartet Metzgermeister Manfred Schneider am Kutter, einer Maschine zum Zerkleinern von Fleisch.

Christian und Manfred Schneider zeigen, wie Salami zubereitet wird und worauf es bei der Herstellung ankommt. Salami besteht zur Hälfte aus gefrorenen Fleischstücken, zur anderen aus frischem Hackfleisch. Zunächst wird das Gefrorene im Kutter zerkleinert, dann kommen Hackfleisch, eine Gewürzmischung und am Ende Salz hinzu.

Salz ist wichtig, weil es eiweißlösend ist und zusammen mit dem Fleisch für die richtige Bindung sorgt. Zudem senkt es den Gefrierpunkt des Fleisches. "Handwerk ist das Gefühl für die richtige Mischung aus Salz und Eiweiß. Das muss man über viele Jahre hin entwickeln", erklärt Christian Schneider. Die fertige Masse hat eine Temperatur von -1,9 Grad Celsius und kommt in die Maschine zum Abfüllen.

Hier sind nun die beiden Schüler Tom Klaas und Collin Schüler gefragt. Einer füllt die Fleischmasse, die aus einem kleinen Rohr kommt, in die Wursthülle aus gespritzter Rinderhaut, bevor sein Mitschüler die so entstandene Wurst an einer anderen Maschine "clippt", also mit einem Metallring und einer Schlaufe versiegelt.

"Das Füllen macht echt Spaß", sagt Collin, und auch Christian Schneider ist zufrieden: "Die Jungs machen sich echt gut." Manfred Schneider ergänzt: "Wichtig ist, den jungen Leuten das Handwerk näherzubringen. Nur so können wir die Fachkräfte von morgen gewinnen."

Nach dem Räuchern muss

die Wurst drei Wochen reifen

Die abgefüllte und versiegelte Wurst wird nun über Buchenholzrauch geräuchert und muss danach drei Wochen reifen. So entwickelt sich der volle Geschmack.

"Hier war es noch nie langweilig. Besonders informativ war es, als wir alle Teile eines Tieres kennengelernt haben", meint Collin. "Es ist wirklich interessant. Ich kann mir gut vorstellen, später selbst Metzger zu werden", findet Tom. Gespannt sind die beiden nun, um welche Wurst es nächste Woche geht.